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بالفيديو.. رئيس جنوى يعلق على اجتماعه مع يوفنتوس بشأن بيرن

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:47 م
بالفيديو.. رئيس جنوى يعلق على اجتماعه مع يوفنتوس بشأن بيرن
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ريهام عبد المحسن
 

كشف رئيس جنوى إنريكو بريزيوسي بأنه سيلتقي مع مسئولي يوفنتوس لمناقشة انتقال حارس مرمى فريقه بيرن للسيدة العجوز غدًا.

وقال بريزيوسي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "لا يوجد ثمن، سأجتمع مع يوفنتوس غدا، دعونا نرى ما سيحدث. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سأبقيه هنا".  وأضاف :"ماندراجورا؟ لا أعتقد أنهم يريدون بيعه، ربما يمكنه أن يغادر على سبيل الإعارة، قد نكون مهتمين". 

واختتم بريزيوسي تصريحاته قائلاً :"لاكسالت؟ لديه عروض من إيطاليا وخارجها".


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