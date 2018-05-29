خالد الجندي يجيب: الشياطين محبوسة الناس بتعمل ذنبوب إزاى؟ (فيديو)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:46 م
أحمد رمضان متولي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفس
هى سبب 95% من الذنوب التى يرتكبها الإنسان، مستشهدا بقول الله تعالى فى سورة يوسف:
"وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على
فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء:
"الشياطين محبوسة فى رمضان، أومال الذنوب اللى الناس بتعملها ليه، طبعا دى من
النفس، والعند والشهوات، والشيطان أيضا وزت له نفسه عصيان ربه وعدم سجوده لآدم".