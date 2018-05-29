خالد الجندي يجيب: الشياطين محبوسة الناس بتعمل ذنبوب إزاى؟ (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفس هى سبب 95% من الذنوب التى يرتكبها الإنسان، مستشهدا بقول الله تعالى فى سورة يوسف: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الشياطين محبوسة فى رمضان، أومال الذنوب اللى الناس بتعملها ليه، طبعا دى من النفس، والعند والشهوات، والشيطان أيضا وزت له نفسه عصيان ربه وعدم سجوده لآدم".