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سيف فاروق جعفر: الزمالك بيتي ولن ألعب للأهلي.. واقتربت من الاحتراف

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:43 م
سيف فاروق جعفر: الزمالك بيتي ولن ألعب للأهلي.. واقتربت من الاحتراف
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الفجر الرياضي
 

قال سيف فاروق جعفر، لاعب الزمالك الصاعد، إن قرعة منتخب الناشين لم تساعد الفريق، كون المنتخبين المصري والسنغالي من التصنيف الأول.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المنتخب خاض فترة إعداد طويلة وظهرنا بشكل جيد أمام السنغال، لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأردف: "أنا زملكاوي والزمالك بيتي ومن الصعب أن ألعب للأهلي، مع احترامي الكامل للنادي الأهلي وجماهيره على رأسي، لكن الزمالك بيتي".

وأكمل: "تلقيت بعض العروض الخارجية وأميل للرحيل عن مصر في الوقت الحالي، خصوصا وأن مسئولي الزمالك لم يتحدثوا معي عن التجديد حتى الآن".

وأوضح: "البعض يردد أنني لا أذهب إلى المران وأتعمد التأخير بحجة أن والدي فاروق جعفر، وهذا الأمر غير صحيح، لو أن المدرب لا يثق في قدراتي ويعلم أنني سأفيد الفريق لن يعتمد علي".

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