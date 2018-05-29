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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:44 م
الأرصاد: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف
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الفجر السعودي
 
أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بدأ من الساعة 14:00 ويستمر حتى الساعة 22:00، مفاده هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة الطائف، والشفا، وبني سعد، وقيا، وميسان، والأجزاء المجاورة لها.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة. حسب صحيفة "سبق"

وقال إن الإدارة توصي بعدم النزول في بُطُون الأودية، ومجاري السيول، سائلين المولى ـ عز وجل ـ أن يجعلها أمطار خيرٍ.

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