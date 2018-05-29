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كوبر يستعجل الاطمئنان على حالة صلاح

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:43 م
كوبر يستعجل الاطمئنان على حالة صلاح
محمد صلاح
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محمد الصو
 


طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جهازه الطبي بقيادة محمد أبو العلا، الحصول على التقارير الطبية الخاصة باللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، ومتابعة حالته بصورة دائمة.


وأوصى كوبر، جهازه الطبي بضرورة المتابعة الفورية لحالة اللاعب ومحاولة تجهيزه للحاق بمباريات المونديال، خاصةً أنه أهم عنصر داخل صفوف الفراعنة.


وكان صلاح، تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي، أمام ريال مدريد الإسباني، والتي انتهت لصالح الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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