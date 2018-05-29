أول تعليق لـ وزير الخارجية على أزمة مسلسل "أبوعمر المصري" مع السودان

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تعقيبًا على أزمة مسلسل "أبو عمر المصري" مع السودان، أن إعلام مصر حر وليس للدولة أي توجيه عليه، وإنما طرح الأمور ليؤدي الإعلام دوره في نقل الحقائق للرأي العام، وتناول كافة القضايا بدون أي حساسية وبشفافية تامة.



وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن لقاءه مع نظيره السوداني تم تناول بعض القضايا، وضرورة العمل على توضيح أى مغالطات.



وأكد، أن هناك رفض قاطع لأي نوع من الإساءة، ولكن الإعلام إعلام حر داعم للمجتمع في البلدين، وللإعلام مسئولية في التناول الموضوعي للموضوعات والابتعاد عن الإساءة لقيادات البلدان، ووضع ميثاق شرف إعلامي يحدد الإطار الذي يتم خلاله تناول القضايا بين البلدين.



وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت بيان بشأن مسلسل "أبو عمر المصرى"، الذي قالت فيه أنه يروج ويُكرس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.

