ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي بباريس حول ليبيا

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:39 م
انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي بباريس حول ليبيا
طباعة
الفجر
 
انطلقت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الدولي الذي تستضيفه باريس حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بحضور رؤساء الوفود الليبية و ٢0 دولة بينهم رؤساء ووزراء خارجية، وذلك بهدف التمهيد لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018، بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وكشف المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق طاهر السني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المؤتمر سبقه لقاء ثنائي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تلاه لقاء خاص بين السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وماكرون. وفق "بوابة افريقيا الإخبارية"

المزيد عن: خطوة إيجابية المؤتمر الدولى حول ليبيا اجراء انتخابات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 6:10:03 PM