انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي بباريس حول ليبيا

انطلقت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الدولي الذي تستضيفه باريس حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بحضور رؤساء الوفود الليبية و ٢0 دولة بينهم رؤساء ووزراء خارجية، وذلك بهدف التمهيد لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018، بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.





وكشف المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق طاهر السني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المؤتمر سبقه لقاء ثنائي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تلاه لقاء خاص بين السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وماكرون. وفق "بوابة افريقيا الإخبارية"



