مكاسب محدودة لبورصات الخليج ودبي تتراجع تحت ضغط الأسهم العقارية

هبطت بورصة دبي يوم الثلاثاء تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، بينما أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى على ارتفاع.





وكانت المكاسب متواضعة وسط أحجام تداول هزيلة خلال شهر رمضان، وإحجام عن المخاطرة في الأسواق العالمية، وهبوط طفيف في أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الماضية.





وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع انخفاض سهمي الاتحاد العقارية وإعمار العقارية القيادي 1.1 و0.6 في المئة على الترتيب.





وهبط سهم دريك آند سكل انترناشونال 1.7 في المئة بعد مكاسب هذا الشهر في أعقاب نتائج مالية إيجابية في الربع الأول من العام.





وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 7.3 مليون درهم (1.99 مليون دولار) للربع الأول، مقابل خسارة قدرها 838.8 مليون درهم في الربع الأول من 2017.





لكن سهم بنك دبي الإسلامي ذي الثقل في السوق ارتفع 1.2 في المئة إلى 4.79 درهم، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة. وتراجع السهم منذ أن أطلق البنك إصدار حقوق في منتصف مايو أيار بسعر 3.11 درهم للسهم الجديد. وتنتهي فترة تداول حقوق الاكتتاب في 30 مايو أيار.





وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، مدعوما بمكاسب أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات. وارتفع سهم مصرف الإنماء 0.4 في المئة، وسهم بنك الجزيرة 1.4 في المئة، بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 1.7 في المئة.





وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، بعدما ارتفع بشكل كبير هذا الأسبوع بفعل صعود أسهم قيادية وإعلان الحكومة عن خطط للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.





وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.2 في المئة، وسهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 في المئة.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج:





- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 8000 نقطة.





- دبي.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 2925 نقطة.





- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 4575 نقطة.





- قطر.. استقر المؤشر عند 9126 نقطة.





- الكويت.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 4712 نقطة.





- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 1263 نقطة.





- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 4598 نقطة.