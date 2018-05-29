الدنيا صيام.. 10 نصائح لتخفيف عسر الهضم في رمضان

مع تناول كميات هائلة من الأطعمة المليئة بالدهون والتوابل والبهارات على مائدة الإفطار بشهر رمضان الكريم، يعاني الكثير من الصائمين من انتفاخ البطن وحرقة بسبب تخمة رمضان، بالإضافة إلى لتناول الحلويات والمشروبات يؤدي ذلك إلى عسر الهضم في رمضان.

ويقدم الفجر عددًا من النصائح وفق موقع طبي الإلكتروني لتخفيف عسر الهضم والتخمة في هذا الشهر المبارك.

- يفضل الإقلال من إستهلاك المواد النشوية والدسمة.

- التقليل من تناول الأطعمة المقلية.

- الاعتدال في تناول الأطعمة والأشربة.

- التقليل من استعمال البهارات والتوابل.

- مضغ الطعام جيدًا.

- وعدم شرب الماء والسوائل مع الطعام.

- الاعتدال في تناول المقبلات، المخللات، المكسرات، الحلويات والامتناع عن المشروبات الغازية.

- يفضل تقسيم وجبة الإفطار لوجبتين صغيرتين.

- الإكثار من شرب الأعشاب المغلية كالبابونخ واليانسون.

- المشي وممارسة الرياضة كون الحركة أفضل علاج لمشاكل الهضم.