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مارين سيليتش يتأهل إلى الدور الثاني برولان جاروس

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:32 م
مارين سيليتش يتأهل إلى الدور الثاني برولان جاروس
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وكالات
 
تأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف الرابع على العالم إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وفاز سيليتش 29/ عاما/ اليوم الثلاثاء على الأسترالي جيمس دوكورث 6 3/ و5/7 و7 6/ (4/7).

واحتاج سيليتش إلى ساعتين و13 دقيقة للفوز على منافسه الأسترالي في الدور الأول.

وحجز الكندي دينيس شابوفالوف مقعده في الدور الثاني بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 7/ 5 و6/ 4 و6/ 2، وفاز الجنوب أفريقي كيفين اندرسون المصنف السادس على الإيطالي باولو لورينزي 6/ 1 و6 /2 و6 /4.

وتغلب الأمريكي جون إيسنر على مواطنه نواه روبن 6 /3 و7/ 6 و6/7، وفاز الألماني ماكسيميليان مارتيرر على الأمريكي ريان هاريسون 6/ 1 و6 /3 و7 /5 والألماني يان لينارد شترف على الروسي يفجيني دونسكوي 6 /1 و6 /3 و6 /صفر.

وفي منافسات السيدات حجزت الإسبانية جاربين موجوروزا مقعدها في الدور الثاني بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 7/ 6 و6/ 2.

كما عبرت الأسترالية سمانثا ستوسور إلى الدور الثاني بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير 6 /2 و6 /4 وفازت الأسترالية داريا جافريلوفا على الرومانية سورانا كريستيا 4 /6 و7 /6 و3/6.
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