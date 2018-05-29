مارين سيليتش يتأهل إلى الدور الثاني برولان جاروس

تأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف الرابع على العالم إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وفاز سيليتش 29/ عاما/ اليوم الثلاثاء على الأسترالي جيمس دوكورث 6 3/ و5/7 و7 6/ (4/7).

واحتاج سيليتش إلى ساعتين و13 دقيقة للفوز على منافسه الأسترالي في الدور الأول.

وحجز الكندي دينيس شابوفالوف مقعده في الدور الثاني بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 7/ 5 و6/ 4 و6/ 2، وفاز الجنوب أفريقي كيفين اندرسون المصنف السادس على الإيطالي باولو لورينزي 6/ 1 و6 /2 و6 /4.

وتغلب الأمريكي جون إيسنر على مواطنه نواه روبن 6 /3 و7/ 6 و6/7، وفاز الألماني ماكسيميليان مارتيرر على الأمريكي ريان هاريسون 6/ 1 و6 /3 و7 /5 والألماني يان لينارد شترف على الروسي يفجيني دونسكوي 6 /1 و6 /3 و6 /صفر.

وفي منافسات السيدات حجزت الإسبانية جاربين موجوروزا مقعدها في الدور الثاني بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 7/ 6 و6/ 2.

كما عبرت الأسترالية سمانثا ستوسور إلى الدور الثاني بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير 6 /2 و6 /4 وفازت الأسترالية داريا جافريلوفا على الرومانية سورانا كريستيا 4 /6 و7 /6 و3/6.