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نقل حفل شيرين إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأسباب أمنية (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:32 م
نقل حفل شيرين إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأسباب أمنية (صور)
شيرين
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أحمد رمضان متولي
 

أكد نبيل السويسي، رئيس شركة "ميديا سكوب" الشريك المصري في تنظيم حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، والمقرر إقامته بالسعودية، أنه تم تغيير مكان الحفل إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حتى يتم تأمينه بالشكل المثالي، وللخدمات المميزة بالمدينة، والتي يجب أن تليق بالمطربة وجمهورها بمدينة جدة.

 

يذكر أن الحفل سيقام يوم الثلاثاء 19 يونيو، والحضور للسيدات فقط دون الرجال، ومن المنتظر أن تطرح التذاكر بعد يومين.

نقل حفل شيرين إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأسباب أمنية (صور)
نقل حفل شيرين إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأسباب أمنية (صور)
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