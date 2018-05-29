آمنه نصير: من حق المرأة تطليق نفسها حال زواج زوجها للمرة الثانية

قالت الدكتورة آمنه نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن الرجل أخذ نص تعدد الزوجات وأساء تطبيقه، فالتعدد شريعة إسلامية لها ضوابطها وأصولها، مضيفه: "لو الرجل تأمل هذه الضوابط يخشى الإقتراب منها".



وأضافت "نصير"، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الزواج " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، موضحة أنه من حق المرأة تطلق نفسها ويكون أمرها بيدها حال زواج زوجها للمرأة الثانية وفقًا لما ورد بنصوص البرديات العربية، مشددة على أنها لا تُحل حرام ولا تحرم حلال، ولكنها تُريد العدالة.



وتابعت، أن هناك عقود للزواج تنص على ضرورة توفير الزوج لزوجته العطور والزينة والترفيه في حدود المُباح، وإرضاءها ببعض المقتنيات وتصرفات مالية خاصة بنقل ملكية العقارات.



وشددت، على أنه من حق الزوجة وضع شرط بعقد الزواج أن تطلق نفسها حال خيانة زوجها لها.

