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فاروق جعفر: الأهلي سيتعاقد مع مدرب عالمي إذا سمع نصائحي

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:25 م
فاروق جعفر: الأهلي سيتعاقد مع مدرب عالمي إذا سمع نصائحي
فاروق جعفر
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الفجر الرياضي
 

قال فاروق جعفر، نجم مصر والزمالك الأسبق، إن النادي الأهلي لابد أن يلجأ إلى العلم واتباع الخطوات الدقيقة والعملية في اختيار المدير الفني الجديد خلفًا لحسام البدري.


وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لابد وأن يكون المدرب الجديد للأهلي سبق له العمل في مدرسة تشابه القلعة الحمراء.. أيضا لابد  وأن يكون المدرب مقنع للاعبيه وفكره يتناسب مع إمكانياتهم، بجانب أيضا أن تكون دوافع المدرب مثل اللاعبين البطولة هى الهدف الأول للنادي".

 

وأكمل: "الكرة المصرية في الوقت الحالي تشهد طفرة كبير في اللاعبين ولابد من جلب مدربين عالميين لتحقيق طموحات اللاعبين، خصوصا وأن الجميع أصبح يريد أن يكون مثل محمد صلاح".

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