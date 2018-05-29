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"المالية" تعلن سعر الدولار الجمركى خلال شهر يونيو

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:25 م
المالية تعلن سعر الدولار الجمركى خلال شهر يونيو
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الفجر الاقتصادى
 
قرر عمرو الجارحي وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بداية من أول يونيو المقبل وحتى نهايته، وذلك للشهر التاسع على التوالي.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.

ويأتي ذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال شهر مايو الجاري بنحو 25 قرشا، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكانت المالية أعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في آخر 8 شهور بدءا من أكتوبر، بعد أن تم تخفيضه 25 قرشا خلال أغسطس ومثلها في سبتمبر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
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