4 لاعبين قادرين على خلافة "صلاح" في منتخب مصر (تقرير)





وتُهدد تلك الإصابة مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل، غير أن بعض الانباء أكدت علي عدم لحاق "صلاح" بالمباراة الأولي للفراعنة في المونديال أمام منتخب أوروجواي علي أن يشارك في باق مباريات المنتخب أمام السعودية وروسيا.





وبدأ الجهاز الفني للفراعنة تجهيز بعض البدائل لتعويض غياب "محمد صلاح" حال عدم مشاركته أمام منتخب أوروجواي في مستهل مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم..وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز البدائل لـ"مومو" في الجبهة اليمني للمنتخب:-





1- شيكابالا:

قائد الزمالك والمُعار لصفوف فريق الرائد السعودي محمود عبد الرازق شيكابالا يعد واحد من أبرز المرشحين لتعويض غياب محمد صلاح في بطولة كأس العالم المقبلة، خاصة وأنه يحظي بثقة كبيرة من جهاز المنتخب كما أنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ولعب في مركز "صلاح" تحت قيادة "كوبر" أكثر من مرة كما أنه يمتلك خبرات كبيرة تفيد المنتخب، فضلًا عن ظهوره بمستوي فني جيد خلال ودية الكويت الأخيرة مما يجعله بديلًا مناسبًا لـ"صلاح".







2- عمرو وردة:

اللاعب الشاب عمرو وردة المحترف ضمن صفوف فريق أتروميتوس اليوناني والذي قدم مستويات فنية رائعة مع فريقه في الموسم المنقضي يعتبر ثاني البدائل المتاحة أمام "كوبر" لتعويض غياب محمد صلاح، خاصة وأن "وردة" يعد من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الأرجنتيني في المنتخب الوطني.







3- رمضان صبحي:

لاعب الأهلي السابق والمحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي رمضان صبحي واحد من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتعويض غياب محمد صلاح، خاصة وأن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية عالية، وستكون وديتي كولومبيا وبلجيكا القادمتين يومي 1 و6 يونيو المقبل فرصة جيدة لجهاز الفراعنة لتجربة اللاعب.









4- محمود كهربا:

نجم الزمالك محمود عبد المنعم كهربا يتواجد أيضًا ضمن البدائل المتوفرة أمام الأرجنتيني هيكتور كوبر لتعويض غياب محمد صلاح، حيث يتمتع اللاعب بسرعة فائقة وقدرة رائعة علي المراوغة كما يمتلك قدرات هجومية وتهديفية مميزة، ويستطيع أن يكون بديلًا مثاليًا لـ"صلاح" علي ان يدفع "كوبر" برأس حربة صريح خلال المباريات.

تلقي الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني "كوبر" صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في "الكتف"، خلال مواجهة ريال مدريد الأسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الاوكرانية "كييف" والذي انتهي بفوز الملكي 3-1.