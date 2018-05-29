عاجل.. كواليس لقاء "السيسي" بوزير خارجية السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير السودان بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس عمر البشير للسيد للرئيس، مؤكداً حرصه على أن تكون أول زيارة خارجية له بعد توليه مهام منصبه إلى مصر، في ضوء اعتزاز السودان بعلاقاتها التاريخية مع مصر وحرصها على مواصلة تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز آليات التشاور بين البلدين.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل خالص تحياته للرئيس السوداني/ عمر البشير، ورحب بوزير الخارجية السوداني وبأن تكون مصر هي وجهته الأولى في الخارج، معرباً سيادته عن الثقة في أن الفترة المقبلة سوف تشهد استمراراً للزخم في علاقات الدولتين على المستويات المختلفة، من أجل البناء على ما تحقق على مستوى علاقات الدولتين في كافة المجالات.





وأكد الرئيس قناعة مصر الراسخة بمحورية واستراتيجية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير، كما رحب سيادته بتفعيل الاتصالات بين البلدين وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في كافة المجالات.





وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



