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محمد صلاح يرفض الرد على تعمد إيذاء سيرجيو راموس

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:14 م
محمد صلاح يرفض الرد على تعمد إيذاء سيرجيو راموس
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
رفض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الرد على اتهامات تعمد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.


وكشف البرنامج الإسباني "El Chiringuito" عن أن أحد الصحفيين سأل صلاح فور وصوله إلى إسبانيا للعلاج عما إذا كان راموس قد تعمد إصابته فرفض صلاح الإجابة.


وفضل محمد صلاح عدم التعليق على مستقبله وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.


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