لعشاق السباحة.. إليكم أجمل 10 مدن في العالم

يلجأ الناس في فصل الصيف إلى الشواطئ للهروب من الجو الحار، ومن هنا جمعنا لكم أجمل المدن التي يوجد بها أجمل الشواطئ بالعالم لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن الأجواء الحارة والطقس السيئ، ونقدم أجمل 10 مدن لعشاق السباحة بالعالم:-





كوبنهاغن، الدينمارك

مدينه كوبنهاغن تحيطها المياه من كل جهة وتمثل وجهة رائدة لعشاق السباحة





زيوربخ، سويسرا

تضم زيورخ 10 مكانًا للسباحة بالمياه الكريستالية في الهواء الطلق





لندن، انجلترا

تتميز لندن بخيارات متنوعة من الشواطئ من بينهما هامستيد هيث وبروكول ليدو





هونج كونج

خليج ريبالس وشيك من بين الشواطئ المشهورة في هونج كونج في الصيف





فانكوفر، كندا

تعتبر فانكوفر أفضل مدينة في كندا لعشاق السباحة بسبب روعة شواطئها





سيدني، استراليا

تحتوي سيدني على أكبر موفأ طبيعي في العالم وأفضل الشواطئ في البلاد





نيويورك

تتميز بكثرة برك السباحة المتوفرة فيها والتي تبلغ عددها حوالي الـ50





برلين، ألمانيا

تشتهر بشاطئ وانسي الذي افتتح أمام العامة في العام 1907





استوكهوم، السويد

تتمتع بشواطئ جميلة ومنعزلة عن المدينة





ريو دي جانيرو، برازيل

تعد شواطئ كوباكابانا وايبانيما في ريو دي جانيرو من أشهر وأفضل الشواطي بالعالم