"شعبة المواد البترولية" تصدر بيان حول الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود

أعلنت الشعبة العامة للمواد البترولية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة أسعار الوقود المنتظرة شر لابد منه نظراً لقيام الحكومة بتنفيذ خطتها التي أعلنت عنها في 2014 وهذا يعني أن قرار رفع أسعار الوقود ليس مفاجئاً بل متوقعاً ومرتقبا.





وقال "أحمد عبد الغفار" عضو الشعبة إن توقيت تحريك أسعار المواد البترولية وقيمة رفع السعر مسئولية الحكومة.





وحذر " عبد الغفار" من حدوث أزمات مفتعلة من قبل تجار السوق السوداء في الوقود في حالة عدم مراعاة الحكومة لوقت تنفيذ هذه الزيادة حيث أن تجار السوق السوداء في حال معرفتهم لموعد تحريك الأسعار مسبقاً سيقومون بتخزين كميات كبيرة من الوقود للاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة.





وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد لا يشعر به مستخدميه حيث أن عدد السيارات لا يتجاوز 5 مليون سيارة ومعظم أصحابها دخلهم أعلي من المتوسط أما السولار سيكون له تاثيراً مباشراً علي الخدمات ومعظم أسعار السلع بشكل نسبي بسبب ارتفاع معدلات التكلفة.

وناشد " عبد الغفار" الجهات الرقابية المختلفة بإحكام الرقابة على أسعار السلع والخدمات حتى لا تحدث زيادة غير مبررة في الأسعار ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للبوتاجاز متوقع زيادتها بنسبة بسيطة ولكن البوتاجاز من السلع التي لن يتم رفع الدعم نهائياً عنها كما سيحدث في السولار والبنزين وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة اسطوانة البوتاجاز بعد تجاوز تكلفة برميل النفط حالياً حاجز الـ80 دولار حيث أن تكلفة الأسطوانة بعد ارتفاع سعر النفط تصل إلى 150 جنيهاً.