عاجل.. نبيل صادق يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب عام روما حول تحقيقات قضية "ريجيني"

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب عام روما، حول تحقيقات قضية جوليو ريجيني، حيث أكدان عزمهما استمرار التعاون القضائي حول القضية.



وأوضح النائب العام، أن فريق التحقيق المصري والإيطالي عقدا اجتماعات مؤخرًا بالقاهرة.

