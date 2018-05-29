بالأرقام.. تعرف على سعر سيارة محمد رمضان الـ"فيراري" التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:14 م
الفجر الفني
أشعل الفنان محمد رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" لسياراته الفارهة الـ"فيراري" الجديدة التي اشتراها، وعلق عليها قائلاً: "كلمة لأي منافس إياك تفكر تسبق الفيراري.. ولا عزاء للأغبياء"، وهو ما اعتبره الجمهور غرورا.
وتتراح أسعار السيارة التي اشتراها "رمضان" تتراوح أسعارها
ما بين 4.700.000 مليون، و5.163.000، بينما فيراري موديل اف12 بيرلينيتا 2018
تتراوح أسعارها بين 5.3000.000 و5.780.000 مليون جنيه.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يقدم محمد رمضان على نشر صور سياراته
الفارهة، إذ يستعرض صوراً لسيارات جديدة وفارهة بين كل فترة وأخرى.
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