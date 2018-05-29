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الإسماعيلي يرفض انتقال هذا الثنائي للزمالك

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:14 م
الإسماعيلي يرفض انتقال هذا الثنائي للزمالك
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الفجر الرياضي
 

رفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، فكرة انتقال ثنائي الفريق؛ إبراهيم حسن وبهاء مجدي للزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكد مسؤولو الدراويش أنه موافق على انتقال لاعب واحد فقط من الثنائي للقلعة البيضاء خوفًا من غضب جماهير الإسماعيلي.

 

وطلب مجلس إدارة الإسماعيلي من مسؤولي الزمالك اختيار لاعب واحد إما إببراهيم حسن صانع ألعاب الفريق أو بهاء مجدي الظهير الأيسر، خصوصًا أن الإسماعيلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا وبحاجة لمجهود اللاعبين.

المزيد عن: بهاء مجدي الزمالك الإسماعيلي إبراهيم حسن
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