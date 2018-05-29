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تضم شخصيات إعلامية وسياسية.. "الأعلى للإعلام" يبحث إنشاء أكاديمية متخصصة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:10 م
تضم شخصيات إعلامية وسياسية.. الأعلى للإعلام يبحث إنشاء أكاديمية متخصصة
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

 

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجموعة من اللقاءات مع عدد من المتخصصين، تمهيدًا لتحويل معهد التدريب الإعلامي للأفارقة إلى أكاديمية إعلامية متخصصة رفيعة المستوى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب مساعد وزير التخطيط، وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب بالمجلس، وأحمد سليم الأمين العامز

 

وتأتي اللقاءات كأول حلقة من سلسلة اجتماعات تهدف لوضع تصور نهائي لعملية التطوير وإنشاء الأكاديمية الجديدة، وذلك عقب لقاء الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس، وتم مناقشة إنشاء أكاديمية الإعلاميين الأفارقة وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

 

وأكد المجلس أنه حاليًا يجري الإعداد لإعلان تشكيل أول مجلس أمناء للأكاديمية، والذي سيضم شخصيات إعلامية وسياسية بارزة.


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