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عاجل| بعد تعطل روابطها.. روابط جديدة لنتائج الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:59 م
عاجل| بعد تعطل روابطها.. روابط جديدة لنتائج الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظات مصر
نتيجة الشهادة الإعدادية
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الفجر
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها خاصة طلاب المرحلة الإعدادية، بنشر نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018 بمحافظات مصر، بعد اعتمادها، ويتم تحديث النتائج  فور اعتمادها من قبل المحافظ وانتهاء المصححين من تصحيح أوراق الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القاهرة (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسكندرية  (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسماعيلية (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسوان (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسيوط (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الأقصر (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحر الأحمر (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحيرة (خلال ساعات - انفراد لـ"الفجر")
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بني سويف (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بورسعيد (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة جنوب سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الجيزة (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الدقهلية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة دمياط (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة سوهاج (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة السويس (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الشرقية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة شمال سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الغربية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الفيوم (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القليوبية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة قنا (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة كفر الشيخ (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة مطروح (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنوفية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنيا (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الوادي الجديد (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

ملحوظة هامة: يتم تحديث النتائج فور اعتمادها من المحافظين، وظهورها مباشرة على بوابة "الفجر" الإلكترونية.
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