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شرطيتان من بين ضحايا هجوم بلجيكا الإرهابي

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:04 م
شرطيتان من بين ضحايا هجوم بلجيكا الإرهابي
هجوم لييج- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلن مصدر في مكتب عمدة مدينة لييج بشرق بلجيكا، ويلي ديميير، أن ضابطي الشرطة اللذين قُتلا صباح اليوم الثلاثاء فيما يبدو أنه عمل إرهابي هما امرأتان تعملان في الشرطة المحلية.

وفي تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس"، قال المصدر: "نعم إنهما امرأتان"، مؤكدًا المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام البلجيكية. ولم يتم إعطاء أي تفاصيل عن أعمارهما أو هويتهما. 

يُذكر أن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم في وسط مدينة لييج، حيث قُتل ضابطتا شرطة وراكب سيارة كان يسير في ذلك الوقت، قبل أن يلقى منفذ الهجوم مصرعه على يد قوات الشرطة.

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