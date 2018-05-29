خالد فهمي: منظومة إدارة المخلفات "سياسة حكومة" وليست وزير

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات هي سياسة حكومة وليست خاصة بوزير، مشيرا إلى أن لكل محافظة منظومة مختلفة عن غيرها، وأنه لا يمكن فرض نظام واحد على كافة المحافظات.





وأكد الوزير، أن مصانع التدوير ليست فى خلاف مع عمال النظافة، خاصة أنها ستعمل على ما تم فرزه ولا يحصل عليها العمال.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده وزير البيئة والسيد نقيب النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة وعدد من ممثلى العاملين فى إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المخلفات فى مصر بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.





وقال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حسّن مفهوم التعامل مع أعضاء النقابة على مستوى جميع المحافظات، حيث تم إنشاء جهاز المخلفات فى عهده، مؤكدا أن الوزارة تنتهج سياسة مختلفة بتطبيق منظومة المخلفات الجديدة، مشددا على أن عمال القمامة يتمسكون ببقاء الوزير لإتمام المنظومة.





وصرح شحاته المقدس نقيب جامعى القمامة بالقاهرة، خلال المؤتمر الصحفي، إن النقابة ستتعاون مع وزارة البيئة لتبقى مصر نظيفة، مع الاحتفاظ بحق أعضاء النقابة.



