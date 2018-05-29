الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء إطلاق صواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة نحو المجمعات السكانية في المستوطنات الإسرائيلية.



وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في بيان له: "هذه الهجمات غير مقبولة، وتقوّض الجهود الجدية التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين الوضع في غزة".



وأضاف "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وتجنب التصعيد، ومنع الحوادث التي تهدد حياة الفلسطينيين والإسرائيليين".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أسقط وابلًا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة.



وعقب ذلك، شنّت مقاتلات إسرائيلية، غارات على مواقع تابعة لحركتي حماس، والجهاد الإسلامي، وسط القطاع، فيما توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "برد قوي" على إطلاق قذائف من قطاع غزة.







