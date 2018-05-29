تعاون بين "إعلام الداخلية" والإذاعة المصرية

تنظم شبكة الإذاعات الإقليمية، بدعم من قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بئاسة اللواء خالد حمدي، مسابقة “في حب مصر” تقديم الإذاعية فاتن غيث، والتي تُذاع يوميًا قبل آذان المغرب طوال شهر رمضان، عبر أثير إذاعة شمال سيناء.



يأتي ذلك تحت رعاية الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأبوالعلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية وبدعم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء خالد حمدي.

وتُذاع المسابقة للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في رمضان الماضي مع بث أول مسابقة إذاعية تنفذها وزارة الداخلية، ورحب وزير الداخليه اللواء مجدي عبدالغفار بتنفيذ المسابقة، إهداء لأهالي شمال سيناء، وتأكيدًا على التواصل المستمر والعلاقة الوطيدة بين أهالي سيناء وشرطتهم.

وتُقدم المسابقة هذا العام في إطار ثقافي وطني وتاريخي، وتمنح الفائزين جائزة قدرها 500 جنيه لـ 35 فائزًا وألف جنيه لـ 5 فائزين.



