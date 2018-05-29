ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:03 م
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
طباعة
الفجر الرياضي
 

تداول الكثير من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك و تويتر"، صورًا لصديقة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب تسببه في إصابة الدولي المصري محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ونشر مستخدمي "فيسبوك وتويتر" الكثير من الصور للموديل الإسبانية بيلا روبيو زوجة راموس بعد تسبب مدافع الريال في إصابة صلاح في نهائي دوري الأبطال السبت الماضي.

 

وتبلغ روبيو من العمر 38 عامًا، وهي نجمة نجمة تلفزيونية مشهورة ومعروفة بدعمها الشديد لراموس وتربطهم علاقة عاطفية منذ عام٢٠١٢ ولديهما طفلان.

بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول زوجة راموس ريال مدريد راموس دوري أبطال أوروبا بيلا روبيو اصابة صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 3:10:01 PM