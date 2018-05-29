بعد تداول صورها عبر السوشيال ميديا نكشف عن زوجة راموس (صور)

تداول الكثير من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك و تويتر"، صورًا لصديقة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب تسببه في إصابة الدولي المصري محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر مستخدمي "فيسبوك وتويتر" الكثير من الصور للموديل الإسبانية بيلا روبيو زوجة راموس بعد تسبب مدافع الريال في إصابة صلاح في نهائي دوري الأبطال السبت الماضي.

وتبلغ روبيو من العمر 38 عامًا، وهي نجمة نجمة تلفزيونية مشهورة ومعروفة بدعمها الشديد لراموس وتربطهم علاقة عاطفية منذ عام٢٠١٢ ولديهما طفلان.