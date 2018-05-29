محمد جمعة يكشف كواليس شخصية "عم ضيا" في "الوصية" (فيديو)

قال الفنان محمد جمعة، إنه فوجيء بترشيحه لدور "عم ضيا" في مسلسل "الوصية" المعروض على شاشة cbc في رمضان 2018.

أوضح محمد جمعة الذي حل ضيفًا على الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج "هذا الصباح" على eXtra news، أن أول حلقة قرأها من المسلسل كانت الحلقة التاسعة، التي ظهر فيها الفنان هشام عباس، لكنه شعر أنه في مرحلة سنية أصغر من تقديم دور شخصية "عم ضيا"، وهو ما جعله يتصل هاتفيًا بمدير إنتاج المسلسل ليتأكد أنه الشخص المرشح للدور، ثم تحدث إلى خالد الحلفاوي، مخرج المسلسل، الذي أخبره أن لقب "عم ضيا" نفسه سيكون سببًا في إضحاك المشاهدين.

أضاف جمعة أنه يحب مشاهدة أعمال أكرم حسني وأحمد أمين، وأنه يقوم بالضحك أثناء تصويرهما لمشاهد المسلسل بسبب تمتعهما بخفة ظل طبيعية، وأنه قام بتصوير شخصية "عم ضيا"، لكنه لم يكن متصورًا لردود الفعل التي حققتها الشخصية عقب عرض المسلسل.

من جانب أخر، تحدث محمد جمعة عن تقديمه لأدوار تراجيدية وكوميدية في نفس التوقيت، مشيرًا إلى الفنان يوسف وهبي الذي قدم أدوار جادة طوال مشواره فني، قبل أن يقدم دور كوميدي حقق نجاح كبير في فيلم "إشاعة حب"، موضحًا أن الأمر مرتبط بكيفية صناعة الكوميديا وتقديمها، وأن الضحك له مقاييس يجب اتباعها، مؤكدًا أن هناك ممثلين يتمتعوا بقدرة على الإضحاك بمجرد ظهورهم على الشاشة مثل عادل إمام وسمير غانم ومحمد هنيدي، لكن بالنسبة للممثلين الذين يقدموا أدوار بعيدة عن الكوميديا، يكون الإضحاك مرتبط بمواقف تتعرض لها الشخصية ضمن أحداث العمل.

كما تطرق الحديث إلى السينما، وأوضح جمعة أنه قام بالتعاقد على بطولة فيلم يشارك في بطولته، وهو بعنوان "يوم مصري جدًا" من تأليف جمال صدقي وإخراج أيمن مكرم، وأشار أن الفيلم تم تصوير جزء منه بالفعل في مولد السيدة زينب، ويتم استكمال تصويره لاحقًا، وأحداثه تضم مجموعة مواقف تحدث في اليوم العادي للمواطن المصري، بحسب وصفه.

في نفس السياق قال محمد جمعة إنه في مرحلة تجعله لا يمتلك رفاهية اختيار الأدوار، لأن التمثيل هو مصدر رزقه الوحيد، موضحًا أنه قد يقوم برفض دور في فيلم مستواه سيء للغاية، لكنه قد يضطر إلى قبول دورًا في فيلم مستواه مقبول، طالما أن تلك الأفلام لها جمهور يشاهدها في دور العرض.

كما أكد أنه يتفائل بصناعة السينما في الفترة المقبلة، وأنها سوف تشهد ازدهار، خاصة بعد فتح سوق جديد لها في المملكة العربية السعودية، وهو ما يراه إضافة قد تتيح المجال لتقديم أعمال درامية تتناسب مع متطلبات الدراما هناك.

من جانب آخر، قال جمعة إنه لا يتابع أي مسلسلات خلال شهر رمضان، بخلاف المسلسلات التي يشارك في بطولتها، بسبب إنشغاله باستئناف تصوير أدواره بتلك المسلسلات، موضحًا أنه يشعر أن قناة cbc "وشها حلو" على مسيرته الفنية، حيث لفت الأنظار في رمضان الماضي من خلال مسلسل "هذا المساء" وهذا العام من خلال دور "عم ضيا" في مسلسل "الوصية" وكلاهما تم عرضهما على شاشة cbc.