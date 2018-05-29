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سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:53 م
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة
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أحمد رمضان متولي
 

قام معالى سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة  نجيب المنيف والسيدة حرمه بدعوة نخبة من الجالية التونسية فى مصر الى سهرة رمضانية تونسية أقيمت مساء أمس فى دار الأوبرا المصرية وبناء على الدعوة الكريمة حضرت هذه السهرة الرمضانية الدكتورة شكرية المراكشى رائدة زراعة الكينوا ونخبة من أبناء الجالية التونسية.

 

تضمنت السهرة الرمضانية التونسية تقديم الفن التونسى وإحياء الفن التونسى الأصيل لبعض الفنانين القدماء مثل طاهر غرسه وعلى الرياحى ومحمد الجموسى.

 

كما حضر السهرة الرمضانية ايضا عدد من الإخوة الأصدقاء من السفارات الشقيقة والصديقة.

سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
سهرة رمضانية تونسية بالقاهرة داخل دار الأوبرا المصرية (صور)
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