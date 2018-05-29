ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الآثار": حصر "البلاطات الخزفية العثمانية" لحمايتها من السرقة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:58 م
الآثار: حصر البلاطات الخزفية العثمانية لحمايتها من السرقة
وزارة الآثار - أرشيفية
طباعة
حسام زيدان
 
قال محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن الوزارة بدأت في مشروع حصر وتصنيف وترقيم البلاطات الخزفية الإسلامية العثمانية.

وأضاف أنه وقع الاختيار على أربعة مبانٍ أثرية؛ لدراسة بلاطاتها الخزفية، وهي تقع بنطاق منطقة آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة، حيث كسيت مساحات من جدرانها بتكسية خزفية وهي مسجد آق سنقر (أثر رقم 123) الكائن بشارع باب الوزير، والذي شيد فيما بين عامي 747-748هـ/1347-1348م، وهو مسجد مملوكي أضاف له  الأمير العثماني إبراهيم أغا مستحفظان التكسية الخزفية عام 1062هـ/1552م.

وثان المباني هي القبة الملحقة بتكية الجلشني (أثر رقم 332)، الكائنة بشارع أحمد ماهر (تحت الربع سابقًا، والتي شيدت فيما بين عامي 926-931هـ/ 1519-1524م.

ثالثها مسجد ألتي برمق (أثر رقم 126)، الكائن بشارع الغندور بسوق السلاح، والذي شيد عام 1123هـ/1711م.

وأخيرًا قبة الشيخ سعود (أثر رقم 510)، الكائنة بشارع سوق السلاح، و التي شيدت عام 941هـ/ 1534م.


وأوضح أن المشروع يأتي بسبب فقد الكثير من التكسيات الخزفية اهذه العمائر، نظراً لعدم وجود توثيق علمي لها يثبت عددها وزخارفها وطرازها الفني.

وأوضح أنه بدون الحصر والتسجيل لهذه البلاطات ستكون عملية استردادها في حالة سرقتها شبه مستحيلة، خاصة مع التشابه الكبير لزخارف البلاطات العثمانية في مصر وغيرها من الأقطار التي خضعت للحكم العثماني، بالإضافة إلى كونها مصنوعة من مادة هشة سهلة الكسر. 
المزيد عن: وزارة الأثار البلاطات الخزفية العثمانية البلاطات الخزفية الأثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 3:10:01 PM