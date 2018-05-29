مباراة مصر وكولومبيا تؤجل الدورة الرمضانية لرابطة النقاد الرياضيين

قررت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية لرابطة النقاد الرياضيين تأجيل مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتقام السبت 2 يونيو بدلًا من الجمعة 1 يونيو.









وقال عادل عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن التأجيل جاء لإتاحة الفرصة لأعضاء الرابطة المشاركين في البطولة لمتابعة مواجهة مصر وكولومبيا الودية.









ويلتقى منتخب مصر مع كولومبيا في التاسعة والربع مساء الجمعة المقبل في التجربة الودية قبل الأخيرة استعدادا للمونديال، حيث يختتم الفراعنة تجاربهم بمواجهة بلجيكا 6 يونيو المقبل.









ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم السعودية وروسيا وأوروجواي، ويخوض أول مباراة أمام أوروجواي 15 يونيو المقبل.



