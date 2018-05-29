حبس صاحب محل قطع غيار ونجليه لقتلهم صاحب محل عطارة في الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر بحبس صاحب محل قطع غيار ونجليه ،4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صاحب محل عطارة في مشاجرة بالدرب الأحمر.





تلقى ضباط قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ومتوفى بالمنطقة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين محمد ق ع 48 سنة، صاحب محل عطارة، والذى توفى إثر إصابته بجرح قطعى خلف الأذن اليسرى، وأعلى الحاجب الأيمن وآخر بمؤخرة الرأس، وجرح بإصبع السبابة باليد اليمنى وتم نقله للمستشفى.





كما تبين أن الطرف الثانى يدعى سعيد م م52 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات مصاب بجرح قطعي بالرأس وآخر باليد اليسرى،ونجليه أحمد س م24 سنةعامل بمحل والده ومحمد س م28 سنةعامل بالمحل.





وكشفت التحقيقات أن المشاجرة وقعت بسبب سخرية الثانى من نجل المجنى عليه الأول أثناء تنظيفه مدخل العقار سكنه.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.