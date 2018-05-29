ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا بعد هجوم بلجيكا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامن الفرنسيين مع بلجيكا بعد ساعات قليلة من الهجوم الذي وقع في لييج بشرق البلاد، والذي يبدو عملًا إرهابياً.





وأعرب ماكرون عن "تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب البلجيكي" بعد هذا "الهجوم الفظيع"، في بداية حديثه أمام الصحافة حول نتيجة اجتماع دولي بشأن ليبيا.





يُذكر أن تبادل إطلاق النار وقع صباح الثلاثاء في وسط مدينة لييج، حيث قُتل ضابطتا شرطة وراكب سيارة كان يسير في ذلك الوقت، قبل أن يلقى منفذ الهجوم مصرعه على يد قوات الشرطة.



