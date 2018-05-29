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مجلس جامعة الزقازيق يقرر علاج 178 طالبًا وطالبة من فيروس سي و دعم علاج الطلاب

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:56 م
مجلس جامعة الزقازيق يقرر علاج 178 طالبًا وطالبة من فيروس سي و دعم علاج الطلاب
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
قرر مجلس جامعة الزقازيق في جلسته اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الباري علاج 178طالبا وطالبة من فيروس سي الذين أظهرت نتائج تحليل الفيروس إصابتهم من بين ثلاثين ألف طالبا وطالبة شملهم الفحص وذلك من بند العلاج الطلابي.

وعلى جانب آخر قرر المجلس عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعى للطلاب لتحويل نسبة من ميزانية الصندوق لبند العلاج الطلابي وسداد مستحقات شركات الأدوية وتفويض رئيس الجامعة في اعتماد ذلك.
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