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توريد 150 ألف و234 طن قمح للشون والصوامع في كفرالشيخ

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:55 م
توريد 150 ألف و234 طن قمح للشون والصوامع في كفرالشيخ
صورة أرشيفية
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الفجر
 
استقبل 25منفذًا وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيخ،١٥٠٢٣٤ طن و٩٩٠ كيلو من القمح المحلى من مزراعى المحافظة، حتى اليوم، وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، انه تم تجهيز 25 منفذ لاستقبال تلك الاقماح بدائرة المحافظة من خلال الشون والصوامع ومراكز التجميع.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تحت إشراف عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ويتم المرور والمتابعة اليومية لكافة أمكان استقبال القمح والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على أخر المستجدات، حيث وصل اجمالى الكميات الموردة من التوريد١٥٠٢٣٤ طن و٩٩٠كيلو.

تابع ان عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة.
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