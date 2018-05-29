جدة: الدفاع المدني تحقق في حريق مركز إكسترا





جمع فريق التحقيق في مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة، قرائن تسهم في الكشف عن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع حريق في مركز «إكسترا» في شارع التحلية في مدينة جدة.





وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان، أن الحريق الذي اندلع في المركز جاء على حوالى 50 في المئة من المركز، بينما تأثرت أجزاء كبيرة من محتويات المركز إما باللهب الحراري أو بترسبات الدخان.





وأضاف سرحان أن المركز كان عند اندلاع الحريق خالياً من المتسوقين، ما يعطي إشارات أولية إلى خلو الحادث من الإصابات في جانب المتسوقين، وفي جانب آخر يتعلق في العمال داخل المركز مازالت فرق الإنقاذ تعمل حتى اللحظة على رفع السقف المنهار المشيد من الحديد وصفائح الصاج، إذ تصل نسبة الانهيار إلى 40 في المئة، وتبقى فرضية وجود إصابات قائمة حتى الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض المتراكمة على أرضية المركز الداخلية.





وبيّن سرحان أن فرق الدفاع المدني عملت على مكافحة الحريق مستخدمة الفروع الأرضية بعد فتح الأبواب، فيما استخدمت سيارة السلالم في عمليات الإطفاء من خلال تسليط المياه من ارتفاعات متباينة على بؤر نقاط الاشتعال داخل المركز.





وتابع أن المشاهدة الأولية للفرق الواصلة إلى موقع الحادث تشير إلى أن الحريق اندلع في الجزء الأيسر من مدخل المركز، ومازالت فرق التحقيق تعمل على جمع المعلومات كافة في وقت نجحت في تحديد قرائن للكشف عن أسباب اندلاع الحريق.



