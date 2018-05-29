أمن الإسكندرية يضبط 71 مركبة توكتوك خلال حملة مكبرة على الشوارع (صور)

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة شارك فيها ضباط ادارة البحث الجنائي والمرور والاقسام وذلك لمنع انتشار ظاهرة استخدام مكبرات الصوت الامر الذي يتسبب في ازعاج المواطنين وكذا ضبط مركبات التوك توك والدرجات النارية والتروسيكلات المخالفة للقانون.



وأسفرت الحملة عن ضبط 71 مركبة توك توك 11 دراجة نارية بدون لوحات، 8 تروسيكلات، وفي مجال ضبط مخالفات إدارة شرطة المرافق، 39 مكبر صوت وسماعات.



تأتى الحملة فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيله بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدي الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون.