"الشهيب": مياه زمزم غنية بالماغنسيوم الذي يقلل الحصوات
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:50 م
الفجر السعودي
أكد الدكتور سعد الشهيب، أستاذ واستشاري أمراض الكلي بجامعة المؤسس، عدم صحة ما يُشاع عن وجود أملاح بمياه زمزم ضارة بالكليتين.
وكتب الشهيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يشاع عن مياه زمزم أن بها أملاح مُضرّة بالكليتين غير صحيح ولم أطلع على بحث علمي واحد يثبت ذلك".
وأضاف: "وقد اطلعت على تركيبها وهى غنية بالماغنسيوم الذي يقلِّل من الحصوات عادة ننصح من لديه حصوات بالكليتين بأخذ حبوب الماغنسيوم".
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