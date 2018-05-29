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تركي آل الشيخ: الأشعة تثبت غياب محمد صلاح شهرين عن الملاعب

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:50 م
تركي آل الشيخ: الأشعة تثبت غياب محمد صلاح شهرين عن الملاعب
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية عن غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر لمدة شهرين عن الملاعب بعد إصابته في مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك: "نجمنا الكبير محمد صلاح أنهى أشعة MRI الأولى وللأسف تأكد أن الإصابة قوية كما قلنا ستستغرق شهرين.. هناك بصيص من الأمل حيث سيجري MRI آخر خلال ساعات.. دعواتنا له بالشفاء ويارب نشوفه في المونديال".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 مع أوروجواي والسعودية وروسيا.

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