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حلمي بكر: برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال "جناية"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:48 م
حلمي بكر: برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال جناية
حلمي بكر
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ندى محمد
 

قال الموسيقار حلمي بكر إن برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال "جناية".

وقال خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "ten": "وفي مواهب في برامج المسابقات تكون أحسن من أعضاء اللجنة"، مضيفًا: "ومينفعش الحكم يقول للمتسابق هدربك دي جريمة".

وتابع: "مينفعش تكسر بخاطر الطفل، وتخليه يعيط، وده غلط عليهم، وكان أحسن واحد تعامل مع الأطفال تامر حسني، لما عمل أغنية بالفريق كله".
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