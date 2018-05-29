حلمي بكر: برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال "جناية"



وقال خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "ten": "وفي مواهب في برامج المسابقات تكون أحسن من أعضاء اللجنة"، مضيفًا: "ومينفعش الحكم يقول للمتسابق هدربك دي جريمة".



وتابع: "مينفعش تكسر بخاطر الطفل، وتخليه يعيط، وده غلط عليهم، وكان أحسن واحد تعامل مع الأطفال تامر حسني، لما عمل أغنية بالفريق كله".



قال الموسيقار حلمي بكر إن برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال "جناية".