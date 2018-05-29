حلمي بكر: برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال "جناية"
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:48 م
ندى محمد
قال الموسيقار حلمي بكر إن برامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال "جناية".
وقال خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "ten": "وفي مواهب في برامج المسابقات تكون أحسن من أعضاء اللجنة"، مضيفًا: "ومينفعش الحكم يقول للمتسابق هدربك دي جريمة".
وتابع: "مينفعش تكسر بخاطر الطفل، وتخليه يعيط، وده غلط عليهم، وكان أحسن واحد تعامل مع الأطفال تامر حسني، لما عمل أغنية بالفريق كله".