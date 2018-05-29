"خطاب" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر علي "المحور".. اليوم

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم، الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسلسلة "بي تك" لبيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ويتناول "خطاب" الحديث عن سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ويكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر، وآليات العرض والطلب، إلي جانب أبرز التحديات الراهنة في ظل ركود الأسواق.

ويقيم "خطاب"، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.