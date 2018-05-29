رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)

تابع اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، يرافقة نوابه ورؤساء الاحياء ورئيس شبكة الصرف الصحى، الاعمال القائمة بإصلاح وتطهير خط الصرف الصحى بمساكن المرور القديمة بجوار موقف الأرياف ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير بالتنسيق رئيس حى شمال ورئيس شبكة الصرف الصحى بدسوق.



كما تابع الأعمال التى تمت بمشكلة انقطاع المياة بحى دحروج التى تمت امس بربط خط تغذية لمنطقة دحروج. لزيادة وصول المياة للمنطقة بعد ان تتعددت شكاوى المواطنين بانقطاع المياة ببعض المنازل بحى دحروج وقامت شركة المياه بالربط من خط 450 وربطة علي خط 6 بوصة الواصل إلى المنطقة.