ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:45 م
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
طباعة
الفجر
 
تابع اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، يرافقة نوابه ورؤساء الاحياء ورئيس شبكة الصرف الصحى، الاعمال القائمة بإصلاح وتطهير خط الصرف الصحى بمساكن المرور القديمة بجوار موقف الأرياف ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير بالتنسيق رئيس حى شمال ورئيس شبكة الصرف الصحى بدسوق.

كما تابع الأعمال التى تمت بمشكلة انقطاع المياة بحى دحروج التى تمت امس بربط خط تغذية لمنطقة دحروج. لزيادة وصول المياة للمنطقة بعد ان تتعددت شكاوى المواطنين بانقطاع المياة ببعض المنازل بحى دحروج وقامت شركة المياه بالربط من خط 450 وربطة علي خط 6 بوصة الواصل إلى المنطقة.
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
رئيس مدينة دسوق يتابع تطهير الصرف الصحي والمياه (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 3:10:01 PM