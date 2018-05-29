مهاجم الأوروجواي يرشح 5 منتخبات للتتويج بالمونديال

أكَّد لويس سواريز، مهاجم المنتخب الأوروجوياني، أنَّه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن احتمالية رحيله عن برشلونة، معربًا عن سعادته بالتواجد داخل النادي، بطل الكرة الإسبانية.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية: "لا أهتم بالشائعات. أنا سعيد مع ليو (ميسي).. نتبادل الأمنيات بالحظ الطيب كزملاء وأصدقاء".

وانضم سواريز، أمس الاثنين إلى صفوف منتخب أوروجواي الذي بدأ تدريباته منذ أسبوع استعدادًا للمونديال، بحضور 26 لاعبًا ضمتهم القائمة الأولية للمدرب أوسكار تاباريز.

كما انضم لمنتخب أوروجواي أمس أيضًا، كل من مدافع وقائد الفريق دييجو جودين، والمهاجم ايدنسون كافاني، اللذين حصلا على عطلة قصيرة، بعد أن أنهيا موسهما الأوروبي.

وأوضح سواريز، أنَّ المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال هي نفسها التي تتصدر الترشيحات في كل مرة، وهي: البرازيل، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، مشيرًا إلى أن الأخيرة تملك جيلاً مميزًا من اللاعبين.

وأشار سواريز، إلى أن بلجيكا تشارك في مونديال هذا العام بنفس جيل اللاعبين الذي شارك بالمونديال الأخير، وأنها أيضًا تملك حظوظها في الترشح للفوز باللقب.

وعن حظوظ منتخب أوروجواي، قال سواريز: "من السهل أن تقول أنك ترغب في الفوز بالمونديال، لكن من الصعب تحقيق هذا".

واستطرد قائلا: "يجب أن تتعامل بمنطق مباراة بمباراة.. علينا أن نتحلى بالتركيز لكي نعبر دور المجموعات".