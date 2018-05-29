كندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت كندا، إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ 5 يونيو 2018.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى كندا.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا .. مشيدا بإعلان كندا اليوم إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها.





من جانبه قال معالي أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي إن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا لذا فإن إعفاء مواطنيها من متطلبات تأشيرة الدخول من شأنه أن يساعد في التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين كما أنه سيشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية والدراسية علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.





واعتبارا من 5 يونيو 2018 لن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى استخراج تأشيرة دخول للسفر إلى كندا للإقامة لفترة قصيرة "تصل لمدة ستة أشهر " أو لأغراض الأعمال أو زيارة العائلة أو الأصدقاء أو السياحة.





ويحتاج المواطنون الإماراتيون مثلهم مثل غيرهم من المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الحصول على تصريح سفر إلكتروني "eTA" للسفر إلى كندا أو المرور عبر أي مطار كندي.





وجاء قرار كندا بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها استنادا إلى تقييم شامل ودقيق للدولة وفقا لمعايير سياسة التأشيرة الكندية إذ توصل التقييم إلى أن دولة الإمارات تلبي معايير كندا للحصول على إعفاء من التأشيرة.





وترتبط كندا بعلاقات وطيدة مع دولة الإمارات تشمل مختلف المحالات حيث يتواجد 40 ألف مواطن كندي مقيم في دولة الإمارات بالإضافة إلى 150 شركة كندية تعمل في الدولة.





حضر اللقاء الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة فهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.



