محافظ الجيزة يشدد على رؤساء الأحياء بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإشغالات الشوارع

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، العديد من التكليفات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده معهم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشملت التكليفات قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بتغطية الأماكن التي توجد بها مخابز صدر لها قرارات بإيقاف الحصة لارتكابها العديد من المخالفات حتى لا تتأثر حصة المواطنين من الخبز البلدى المدعم.





إضافة إلى الاستمرار في تفعيل مبادرة توصيل السلع التموينية للمنازل خاصةً كبار السن والمعاقين والمرضى وإعلام المواطنين عن طريق مكاتب التموين بتقديم طلبات للحصول على الخدمة.





كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتعديل أماكن القوافل ومنافذ بيع اليوم الواحد حتى يشمل المناطق الأكثر احتياجاً وتوسيع قاعدة المستفيدين.





وتضمنت التكليفات قيام مديرية الطب البيطرى بتنفيذ حملات يومية وليلية على أماكن بيع اللحوم والسلع الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين وضبط أى كميات غير صالحة وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة.





وشدد على الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع المخلفات والتراكمات فى النقاط الساخنة والأماكن الهامة والحيوية والحدود الفاصلة بينهم والاستمرار فى خطة مواجهة الإشغالات والمبانى المخالفة وإعداد قائمة يومية بالحالات التى يتم إزالتها بالإضافة إلى تفعيل قرار المحافظة بشأن مواجهة سلوكيات البعض فى إهدار المياه وتوقيع غرامات مالية على المخالفين.



