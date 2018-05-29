"بورتو القابضة" يوافق على تعديل القيمة الإسمية للسهم وزيادة رأس المال



وافق مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب على تعديل القيمة الاسمية للسهم من خلال تجميع 6 أسهم من أسهم رأس المال لتصبح سهماً واحداً.



وأوضحت الشركة في بيان االورصة اليوم ، أن المجلس وافق على تعديل القيمة الاسمية ليصبح رأس المال المصدر 601.8 مليون جنيه، موزعاً على 1.003 مليار سهم، بقيمة اسمية 60 قرشاً للسهم.



ووافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر من 601.8 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه، عن طريق إصدار 896.9 مليون سهم، على أن يتم الاكتتاب فيها من جانب قدامى المساهمين بالقيمة الاسمية للسهم مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد تجميع أسهم رأسمال الشركة.



وأقر المجلس أيضاً زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.



وكانت القوائم المالية لشركة بورتو خلال 2017 أظهرت تحقيق أرباح بلغت 245.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 117.5 مليون جنيه في 2016.







