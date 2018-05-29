نهاية الحق في كوبون "راية لخدمات مراكز الاتصالات" 10 يونيو

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ،عن توزيع الكوبون رقم (11) بواقع 0.620 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 13/06/2018.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم بأن الحق في التوزيع سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 10/06/2018.



وكانت الجمعية العامة العادية لشركة راية أقرت توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 62 قرشاً للسهم عن عام 2017.



واقترح مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات توزيع كوبون نقدي بواقع 62 قرشاً عن 2017.



وحققت أرباحاً بلغت 158.5 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 118.45 مليون جنيه في 2016.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة هامشياً إلى 94.8 مليون جنيه في 2017، مقابل أرباح بلغت 97.04 مليون جنيه في العام السابق له.



ويبلغ رأسمال الشركة 53 مليون جنيه، موزعاً على 106.06 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.



