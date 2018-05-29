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عاجل.. انقطاع البث عن سفينة "كسر الحصار" واقتراب زوارق الاحتلال منها

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:12 م
عاجل.. انقطاع البث عن سفينة كسر الحصار واقتراب زوارق الاحتلال منها
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الفجر السعودي
 
أفادت مصادر فلسطينية، بانقطاع البث المباشر الذي ينقله المشاركون في سفينة الحرية لكسر الحصار بشكل مفاجئ بعد وصولهم الميل الثامن داخل البحر واقتراب زوارق الاحتلال الحربية منهم.

وللمرة الاولي في تاريخ قطاع غزة، أبحرت سفن كسر الحصار نحو المياه الدولية من ميناء غزة البحري تحمل على متنها عددا من الطلبة والجرحى الذين أصيبوا خلال مسيرات العودة، في أكبر خطوة يأمل القائمون على هذه السفن أن تدشن لمرحلة جديدة تتمثل في إنشاء ممر بحري لغزة نحو العالم الخارجي.

وأكد عصام حماد مسؤول العلاقات الدولية في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، ان هذه السفن التي انطلقت اليوم ستكون وجهتها المياه الدولية وإذا استطاعت الوصول سيكون هناك متسع من الوقت لتوجيهها الى أين شاؤوا.

وقال حماد: "المهم في الخطوة الأولى هو الخلاص من الاحتلال وفي حال نجحت هذه الخطوة ستكون تدشين لميناء بحري لأهالي قطاع غزة المحاصرين وستغير حياتهم على المستوى الاقتصادي والمعيشي".

ودعا حماد قوات الاحتلال الى عدم اعتراض هذه السفن لانها وجهتتا الى الغرب باتجاه الدول المجاورة وليست دولة الاحتلال وقال: "يجب ان لا تعترض هذه السفن وخلق حياة مرزية لاهالي القطاع".
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